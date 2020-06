Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина

Вадим Карасев

В ВОЗ считают, что глобально мир еще только подходит к пику пандемии коронавируса, и расслабляться рано. Но во многих развитых странах уже отменили основные ограничения, комендантские часы и режимы самоизоляции. Чтобы не допустить новой вспышки болезни, в больших городах разрабатывают поэтапную отмену ограничений.

Губернатор штата Нью-Йорк Куомо проехался в метро, отметив таким образом первую фазу восстановления города после многодневного карантина. Объявлен перезапуск экономики, к работе вернутся 400 тысяч человек. В первую очередь будут открыты стройплощадки, заводы и массовое производство, а также оптовые магазины.

Gov. Cuomo rides subway on the first day of NYC’s reopening.

Exactly 100 days since the city’s first positive coronavirus case was reported. pic.twitter.com/oMOBp8Wdgk

— ian bremmer (@ianbremmer) June 8, 2020

Уже сейчас в городе можно посидеть на открытых летних верандах ресторанов, хотя внутренние помещения еще закрыты. Через две недели, по плану мэра Билла де Блазио, в городе должны открыться все остальные магазины, парикмахерские и офисы. На третьем этапе будут открыты отели и внутренняя часть ресторанов и фудкортов. В последнюю очередь власти города собираются открыть музеи, выставочные галереи и рекреационные центры. Всего город находился под замком 78 дней.

Решение начать выход из карантина принято на фоне стабильно снижающегося роста новых случаев.Уже в начале мая количество новых инфицированных не превышало 1,5 тысячи человек, и количество новых кейсов постепенно снижалось. К началу июня в штате новых заболевших уже не более 800 в день.

"Нет маски — нет сервиса": людей не пускают в магазины без масок | Фото: Gothamist

Всего в 8-миллионном городе зафиксирована 191 тысяча заболевших. Подтвержденных смертей от коронавируса среди ньюйоркцев — 16 тысяч. Однако в целом в штате, сравнимом по численности с Москвой, заболело около 377 тысяч человек.

Число выявленных случаев заболевания в Нью-Йорке | График: Wikimedia

По пути стадий пошла и Москва. Мэр Сергей Собянин еще в начале июня объявил первый этап, на котором были разрешены занятия спортом и прогулки в парках по графику. Следующий шаг был анонсирована на середину июня, но, по словам самого Собянина, москвичи ответственно подходили к режиму самоизоляции, что позволило начать вторую стадию раньше, с 9 июня.

Сегодня в Москве открылись первые торговые центры, заработали парикмахерские, а по городу можно передвигаться без пропусков. Режим самоизоляции и графики прогулок отменены. К третьей стадии власти Москвы обещают перейти 16 июня, когда будут открыты стоматологические поликлиники и врачи смогут принимать пациентов по плановой записи. Также с третьего этапа будут открыты библиотеки, музеи и зоопарки. В последние потребуется электронный пропуск — так сотрудники смогут контролировать количество желающих приобщиться к культуре и посмотреть на животных. Трибуны на спортивных мероприятиях с третьей стадии могут быть заполнены не более, чем на 10%.

Заявление мэра Сергея Собянина о снятии режима самоизоляции

С четвертой стадии, которая начнется с 23 июня, будут открываться внутренние помещения ресторанов, будет отменен запрет на работу фитнес-клубов и бассейнов. К работе вернутся детские сады и частные учреждения для дошкольников. Всего режим самоизоляции в Москве действовал с 30 марта, 72 дня.

Количество новых заболевших в Москве также стабильно снижается, и именно поэтому в Москве приняли решение начать снимать карантин. Снижение числа новых заболевших снизилось в два раза по сравнению с серединой мая. На фоне очевидного тренда и было принято решение начать возвращать город к нормальной жизни. На текущий момент количество новых заболевших — 1572 за сутки. Ровно 30 дней назад, 8 мая, этот показатель составлял 5846 новых случаев.

По словам мэра Сергея Собянина, скорое открытие города и возвращение к нормальной жизни — ответ на мощный социальный запрос населения на постепенное снятие ограничений. При условии соблюдения всех рекомендаций и требований эпидемиологов, снижения числа новых заболевших, тренд на ускоренное снятие ограничений продолжится, а Москва вернется к обычному ритму.