Силовики предотвратили теракт в Симферополе

Вадим Карасев

Сотрудники ФСБ предотвратили в столице Республики Крым теракт. В результате проведенной операции задержаны 5 человек. Все – граждане России, сообщает силовое ведомство на своем сайте.

По данным ведомства, злоумышленники готовили теракт на одном симферопольских рынков. Кроме того, активно пропагандировали в Сети идеи экстремизма.

В ходе обыска в доме у задержанных изъято несколько взрывных устройств (СВУ), стрелковое оружие и патроны к нему, а также средства связи, в памяти которых хранилась информация, касающаяся подготавливаемых преступлений. Помимо прочего установлена связь подозреваемых с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе.

Фигурантам вменяется подготовка к теракту и призывы к террористической деятельности. Максимальное наказание, которое может быть назначено за подготовку теракта организованной группой – 20 лет колонии.

Работа по делу продолжается, устанавливаются возможные пособники подозреваемых. В ближайшие часы будет решен вопрос о мере пресечения для задержанных