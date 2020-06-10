СК займется полицейскими после жесткого задержания девушек на отдыхе

Лидия Мартынова

Следственный комитет организовал проверку после сообщений о жестком задержании отдыхавших в парке девушек сотрудниками полиции в Сургуте, сообщила пресс-служба СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

По данным региональных СМИ и появившейся в Сети видеозаписи, которую выложила одна из участниц инцидента, сотрудники полиции задержали девушек, которые отдыхали в парке "За Саймой" в Сургуте.

На кадрах видно, как полицейский повалил одну из девушек, скрутил ей руки и заставил прижать голову к земле. При этом на ролике заметно, что после падения у отдыхавшей началось кровохарканье.

Утверждается, что перед задержанием сотрудники полиции не представились и не показали удостоверения, а также требовали от задержанных соблюдения мер ограничения по коронавирусу, хотя на кадрах заметно, что сами правоохранители не надевали перчатки и не мели масок.

"Следственным отделом по городу Сургут следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по сведениям, размещенным в средствах массовой информации, о применении сотрудниками полиции физической силы при задержании сургутянок в городском парке "За Саймой" организована процессуальная проверка", – говорится в сообщении Следственного комитета.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана оценка законности и обоснованности действий сотрудников полиции.

сообщило, что работника ФСИН в Петербурге заподозрили в продаже наркотиков заключенным.