Сколько будут стоить туры на Байкал на чартерах TUI

Лидия Мартынова

Туроператор TUI Россия рассказал подробности о своих байкальских программах. Чартерная цепочка туроператора на Байкал (аэропорт Улан-Удэ) из Москвы стартует 4 июля, вылеты будут осуществляться с 04.07.20 по 22.09.20 каждые 9 дней. Сколько стоят туры и что входит в цену?

Как рассказали «Вестнику АТОР» в TUI Россия, туроператор определился с сеткой вылетов в собственной чартерной программе на Байкал на крыльях «Уральских авиалиний» (аэропорт прилета – Улан-Удэ, Бурятия). Напомним, собственную чартерную программу на Байкал TUI ставит впервые и при активной поддержке Ростуризма.

В ее рамках планируются вылеты из Москвы 04.07, 12.07, 20.07, 28.07, 05.08, 13.08, 21.08, 29.08, 06.09 и 14.09. Рейсы будут выполняться из Домодедово (рейсы U6 1593/ 1594). Туристы будут вылетать из Москвы в 21:00 и прибывать в Улан-Удэ в 08:00 (+1). Обратный рейс (Улан-Удэ – Москва), соответственно, предполагает вылет из Бурятии в 09:00 и прилет в Домодедово в 10:30 утра.

На базе чартерной программы TUI формирует экскурсионные туры продолжительностью 9 дней/8 ночей. В системе бронирования TUI Россия минимальные цены на экскурсионные туры на Байкал такой продолжительности (программы «Здравствуй Байкал» и «Байкал и невероятная Бурятия») стартуют от 47 785 р. на человека при двухместном размещении.

«Эта цена включает перелет, проживание в отеле 3*, трансферы, транспортное обслуживание, питание по программе (полный пансион, FB), трансферы и базовые экскурсии (обзорная экскурсия по Улан-Удэ и экскурсия по восточному побережью озера Байкал)», – пояснили в TUI.

Дополнительно туристы могут оплатить и заказать экскурсии в этнокомплекс «Степной Кочевник», в Иволгинский дацан – центр буддизма России, поездку к староверам Бурятии, прогулку по Чивыркуйскому заливу Байкала, тур на лежбище Байкальской нерпы (Ушканьи острова) и остров Ольхон, Гусихинские термальные источники, в шаманский центр «Тэнгэри», посещение этнографического музея народов Забайкалья и тур в Баргузинскую долину к лику богини Янжимы и др.

«При желании туристы могут скорректировать длительность отдыха – продлить или сократить программу, так как в нашей системе можно пакетировать чартер и регулярную перевозку», - отметили в TUI.

В компании также отметили, что ассортимент байкальских программ этими маршрутами не ограничивается, и будет пополняться – сейчас специалисты TUI размещают новые программы на сайте.

Кроме того, отмечают в TUI, туристы также могут заказать отдельно наземное обслуживание или проживание на Байкале, а также купить на сайте TUI отдельно билеты на чартерный рейс в Улан-Удэ. Кроме того, у оператора по-прежнему доступны GDS-туры на Байкал с прилетом в Улан-Удэ или Иркутск.