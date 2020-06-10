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Слуцкий назвал бредом заявление Еврокомиссии о «дезинформационных кампаниях» России

Слуцкий назвал бредом заявление Еврокомиссии о «дезинформационных кампаниях» России

Заявление Еврокомиссии о якобы участии России в кампаниях по дезинформации по ситуации с коронавирусом в странах Евросоюза — бред и попытка отвлечь внимание от собственных проблем. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Утверждения о том, что Россия или Китай вели дезинформационные кампании в разгар пандемии — полный бред. Это попытка переложить ответственность за то, что институты Евросоюза по факту не выдержали проверку на прочность перед лицом беспрецедентных мировых вызовов», — констатировал депутат.

Он отметил, что «на фоне борьбы с коронавирусом оказалось, что нет никакого европейского единства». «Италия, ставшая эпицентром распространения COVID-19, получала помощь от России, Китая, Кубы, но не от своих союзников по НАТО и ЕС. Вот в этом и причина всех подобных заявлений», — пояснил Слуцкий.

По его словам, при помощи обвинений ЕК пытается «восстановить скрепы в европейском доме». «Видимо в расчёте на то, что собственная трусость и национальный эгоизм должны автоматически быть сброшены со счетов или списаны на мифические кампании по дезинформации», — заключил он.

В ранее опубликованном Еврокомиссией документе утверждается, будто «иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в ЕС, соседних странах и во всем мире».

«Что касается внешних игроков, то мы четко называем Россию и Китай. У нас есть ясные доказательства, чтобы делать такие заявления», — заявила замглавы ЕК Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспарентность.

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По материалам: pnp.ru

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