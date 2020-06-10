Смерть шедшего на поправку Трушкина стала неожиданностью для коллег

Вадим Карасев

Анатолий ТрушкинФото: Наталья Логинова / «Коммерсантъ»

Смерть писателя-сатирика Анатолия Трушкина стала неожиданностью для некоторых его коллег по сцене. В частности, шоком от произошедшего с «Комсомольской правдой» поделилась юмористка Клара Новикова. Она созванивалась с Трушкиным, который незадолго до кончины шел на поправку и готовился к выписке из больницы.

По ее словам, не так давно Трушкина перевели из реанимации в обычную палату в инфекционной больнице в Коммунарке. «Я с ним разговаривала в субботу (6 июня — прим. «Ленты.ру»). Сказал, что его выписывают через пять дней», — добавила Новикова.

Новикова рассказала, что они планировали с Трушкиным писать новые номера. Артистка пояснила, что супруга сатирика Наталья также заразилась новым вирусом, но болезнь протекала в легкой форме, не как у мужа.

Юмористка пожаловалась на снятие в Москве режима самоизоляции: Новикова опасается, что «люди начнут болеть с новой силой». Сама артистка заметила, что за все это время выходила из дома три раза. «Я в шоке от того, что происходит. Толина смерть — это еще одна трагедия нашего времени», — заключила артистка.

78-летний сатирик Анатолий Трушкин умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Ему стало хуже вечером 9 июня. Юморист был госпитализирован месяц назад с подтвержденным тестом на коронавирус. Трушкин подчеркнул, что соблюдал режим самоизоляции и выходил на улицу только в ближайший продуктовый магазин. Во время лечения Трушкина подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Произведения сатирика в разное время читали такие юмористы, как Михаил Евдокимов, Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова и Владимир Винокур. Трушкин также самостоятельно читал собственные работы и регулярно участвовал в юмористических программах на телевидении. Некоторые его рассказы для детей вошли в киножурнал «Ералаш».