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СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

СМИ: Михаил Ефремов пытался покончить с собой

По информации телеграм-канала Mash, 56-летний Михаил Ефремов, который стал виновником смертельного ДТП, пытался совершить суицид у себя дома. По информации источника, ранее родные актера заметили на шее артиста багровую полоску, которая является характерным признаком при повешении. После этого ему вызвали специалистов психиатрической помощи.


В понедельник вечером, 8 июня, Михаил устроил аварию в центре Москвы. Актер, находящийся в нетрезвом состоянии, будучи за рулем своего джипа на большой скорости пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон.


Водитель фургона Сергей Захаров получил серьезные травмы: у пострадавшего были диагностированы перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов. Он скончался рано утром во вторник в больнице. Сам Ефремов серьезных травм не получил.

Сегодня утром суд постановил, что актер будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Свою вину Ефремов признал. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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По материалам: spletnik.ru

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