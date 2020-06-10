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СМИ: полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов

СМИ: полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов
Полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов, которые вышли на улицы в честь первой годовщины протестов, спровоцированных рассмотрением законопроекта об экстрадиции, пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что во вторник вечером в центральном районе Гонконга собрались сотни демонстрантов. Массовые протесты, начавшиеся 9 июня 2019 года, по разным данным, насчитывали более миллиона человек, что побило рекорд 1997 года, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая на правах особого административного района.

Многие из протестующих держали в руках телефоны с включенными фонариками, а другие несли раскрытые зонты, чтобы скрыть свою личность. Также демонстранты несли антиправительственные плакаты и флаги.

# Политика
По материалам: ria.ru

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