СМИ: полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов

Лидия Мартынова

Полиция Гонконга применила перечный газ для разгона демонстрантов, которые вышли на улицы в честь первой годовщины протестов, спровоцированных рассмотрением законопроекта об экстрадиции, пишет газета South China Morning Post.

Сообщается, что во вторник вечером в центральном районе Гонконга собрались сотни демонстрантов. Массовые протесты, начавшиеся 9 июня 2019 года, по разным данным, насчитывали более миллиона человек, что побило рекорд 1997 года, когда Гонконг вернулся под юрисдикцию Китая на правах особого административного района.

Многие из протестующих держали в руках телефоны с включенными фонариками, а другие несли раскрытые зонты, чтобы скрыть свою личность. Также демонстранты несли антиправительственные плакаты и флаги.