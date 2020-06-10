Смягчение ограничений в России не отменяет масочный режим — Попова

Лидия Мартынова

Масочный режим в России сохранится, несмотря на начало снятия ограничений в регионах. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим. Мы должны в чистоте содержать свои руки. Некоторые даже об этом забывают. Есть правила — посещения парикмахерских, режим работы этих учреждений, а также кинотеатров, а в дальнейшем и музеев, спортивных залов…», — сказала Попова.

Она отметила, что в каждом регионе ограничения снимаются ровно в той степени, в которой позволяет эпидемиологическая обстановка.

«Вот как развивается ситуация, вот так же — быстро или не очень, интенсивно или не очень интенсивно — снимаются ограничения. Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад. Такие примеры у нас уже, к сожалению, есть», — добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг занижение статистики в России по смертям от коронавируса.