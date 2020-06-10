Солнечное затмение 21 июня: можно ли обнулить негативную энергетику 2020 года?

Вадим Карасев

Астрологи называют затмения одними из самых опасных небесных явлений. 21 июня нас ждет солнечное затмение, которое будет иметь и положительные стороны. Например, оно поможет избавиться от негативной энергии.

В этот день желательно сосредоточиться на себе. Конечно, не стоит становиться полными эгоистами, но важно побольше думать именно о своих проблемах. Известно, что затмение Солнца негативно сказывается на душевном состоянии. Поднять настроение помогут пять полезных техник.

Каким будет затмение 21 июня

21 июня нас ожидает так называемое кольцевое затмение, которому суждено пройти в Знаке Рака. Кольцевым оно называется, потому что Луна полностью войдет в диск Солнца, но не закроет свет нашего светила.

Астрологи считают, что в подобные периоды можно легко обнулить негативную энергетику, накопленную ранее. Это значит, что всё то негативное в нашей душе, что накопилось за зиму и весну непростого 2020 года, может испариться в одночасье. В этот день можно избавиться от переживаний, неудач и всего накопленного мусора в нашем сердце.

Как обнулить негативную энергию года

Данное затмение откроет так называемый канал сброса. Он будет работать только в том случае, если вы найдете время для уединения. Пребывание Луны и Солнца в Раке говорит о том, что общение с людьми может приносить проблемы. Это значит, что уединение пойдет всем на пользу, ведь так можно будет минимизировать вероятность неурядиц в любви и дружбе.

Канал сброса откроется уже с утра этого дня, поэтому очень важно с самого начала дня заниматься чем-то личным, не вторгаясь в чужое личное пространство и не впуская никого в свое. Это будет воскресенье, поэтому большинство людей ждет выходной день. Лучше всего сфокусировать внимание и мысли на себе — на своих переживаниях, проблемах и нуждах. Важно провести этот день так, как удобно и как нравится лично вам.

Очень позитивной практикой будет дыхательная гимнастика. Она поможет вам повысить свою энергетику и очиститься от негатива. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют в этот день общаться с токсичными людьми, потому что они могут заразить вас отрицательными мыслями, что усугубит ваше положение и ухудшит настроение.

Также в этот день желательно отпустить обиды и научиться прощать людей. Это, пожалуй, самый важный совет астрологов. Эксперты советуют не копить в себе обид, потому что они лишь закрепляют и усиливают тот негатив, который был получен ранее.

Очень благоприятно на обнулении негативной энергии будет сказываться уборка в доме. Не нужно устраивать генеральную уборку на несколько часов. Достаточно просто навести порядок, а также выбросить лишний хлам. Именно он содержит в себе большое количество сомнительной и тяжелой энергии, которая тянет нас и наших близких ко дну.