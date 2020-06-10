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Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП

Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТПФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Он заявил, что артист является «либерастной сволотой» и «пьяным скотом». Комментарий ведущий сделал в эфире программы «Полный контакт», запись доступна на YouTube.

Он припомнил актеру, которого назвал «ярким представителем либерастной сволоты», оппозиционные выступления. Соловьев предположил, что с целью избежать уголовной ответственности актер якобы попытается скрыться за границей. «На Украину дернет, спрятаться от "кровавого режима"?» — задумался телеведущий.

«Если сейчас хоть одна мразь начнет отмазывать Ефремова, смотрите на нее внимательно. Когда увидите всю либерастическую мразоту или артистическую падаль, которая начнет кричать, что бедного Мишеньку довели», — отметил он.

Ведущий добавил, что семью погибшего в результате ДТП водителя Сергея Захарова должны защитить от давления адвокатов Ефремова, а к самому актеру отнестись максимально жестко. «Ефремов все-таки убийца», — добавил ведущий. По его мнению, «либерастная сволота привыкла, что деньги решают все, и могут откупиться».

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы в районе Смоленской площади. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

Позже водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отпустили под подписку о невыезде. Днем 9 июня в квартиру к актеру пришла полиция, его увезли на допрос. В ГУ МВД России по Москве заявили о задержании артиста. В его отношении заведено уголовное дело.

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По материалам: lenta.ru

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