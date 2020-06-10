Советник Трампа заявил, что не верит в системный расизм

Лидия Мартынова

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил журналистам в среду, что не видит в США признаков системного расизма.

"Я не верю в существование системного расизма", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, не считает ли Кудлоу, что он нарушил закон Хэтча (запрещает правительственным служащим за исключением президента, вице-президента и ведущих представителей администрации, высказываться в пользу или против кандидатов), поддержав президента США Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты в одном из своих видео, Кудлоу ответил отрицательно.

"Вы идёте по ложному следу", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, беседу с журналистами приводит пресс-служба Белого дома.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.