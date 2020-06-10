Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Советник Трампа заявил, что не верит в системный расизм

Советник Трампа заявил, что не верит в системный расизм

Советник Трампа заявил, что не верит в системный расизм
Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил журналистам в среду, что не видит в США признаков системного расизма.

"Я не верю в существование системного расизма", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, не считает ли Кудлоу, что он нарушил закон Хэтча (запрещает правительственным служащим за исключением президента, вице-президента и ведущих представителей администрации, высказываться в пользу или против кандидатов), поддержав президента США Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты в одном из своих видео, Кудлоу ответил отрицательно.


"Вы идёте по ложному следу", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос, беседу с журналистами приводит пресс-служба Белого дома.


По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
Глава ФРС США не исключил, что дно кризиса пройдено
В США скопилось рекордно много нефти
В США скопилось рекордно много нефти
Ни один корабль России Румынии не угрожает — экс-глава Минобороны Молдавии
Ни один корабль России Румынии не угрожает — экс-глава Минобороны
Неразумно и поверхностно. Сенатор ответил Киеву на "возвращение" Крыма
Неразумно и поверхностно. Сенатор ответил Киеву на "возвращение" Крыма
Почему стоит обратить внимание на российские комиксы
Почему стоит обратить внимание на российские комиксы
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Советник Трампа заявил, что не верит в системный расизм
Советник Трампа заявил, что не верит в системный расизм
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе Бонде
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек

Топ на сегодня

Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

В Вашингтоне продолжаются протесты, несмотря на комендантский час
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
В США потребовали от Китая уступок в торговом споре?
Белый дом не сомневается в наличии расизма в США