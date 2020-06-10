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Средства по новой программе с МВФ разделены на четыре транша и поступят в бюджет Украины в течение полутора лет

Средства по новой программе с МВФ разделены на четыре транша и поступят в бюджет Украины в течение полутора лет
5 миллиардов долларов в рамках новой программы между Международным валютным фондом и Украиной планируют перечислить четырьмя траншами.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко Украины во время брифинга по итогам заседания правительства в ответ на вопрос hromadske,
"Предполагается 4 транша (кредита МВФ. - Ред.). Все транши предполагается направить в государственный бюджет", - сообщил Марченко.

Он отметил, что первый транш кредита МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Его в правительстве ожидают получить уже 11 июня. Остальные транши программы перечислят в течение следующих 18 месяцев (именно на столько рассчитана программа МВФ).
Также министр финансов назвал требования, которые МВФ поставил Украине для того, чтобы перечислить остальные транши. Среди них - обеспечение сбалансированной бюджетной политики (бюджет должен быть обеспечен источниками доходов), продолжение реформы таможни и налоговой (создание единых юридических лиц), ссылки институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также борьба с проблемными кредитами. Кроме этого, МВФ сохранил требования относительно антикоррупционной реформы.

Напомним, ночью 10 июня Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины размером 5 миллиардов долларов и сроком на 1,5 года. Первый транш МВФ должен составить 2,1 миллиарда долларов (что на 200 миллионов долларов больше, чем ожидалось ранее).

Первый транш МВФ уже направил Украине. Его зачисления ожидают 11 июня.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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