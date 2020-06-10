Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе Бонде

Алексей Вольцев

СМИ узнали, что в Сеть просочилась неожиданная деталь, связанная с новым фильмом об агенте 007 "Не время умирать", выход которого перенесли с апреля на ноябрь этого года из-за вспышки коронавируса, сообщает Independent.

По информации издания, на сайте крупного американского онлайн-аукциона разместили фрагменты сценария. В одной из сцен упоминают агента Номи (Лашана Линч) и Матильду, пятилетнюю дочь Джеймса Бонда (Дэниел Крэйг) и его подруги Мадлен Суонн (Леа Сейду).

Источник уточняет, что коллеге из MI6 предстоит увезти девочку в безопасное место.





"Когда зрители увидят Бонда еще и в роли отца, это откроет перед ними целый новый мир в плане развития драмы и истории", — прокомментировал инсайдер.

В 25-й части франшизы Бонд оставляет службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Но все меняется, когда на остров приезжает его старинный друг из ЦРУ и просит спасти похищенного ученого. Миссия оборачивается тем, что агент 007 попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.