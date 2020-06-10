Стало известно, когда Крым откроется для всех туристов

Влада Некрасова

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе рабочего совещания с членами Правительства Республики Крым и Роспотребнадзором 9 июня сообщил, что с 1 июля в Крыму разрешается размещение гостей в объектах санаторно-курортного комплекса и гостиницах в рамках межсубъектового туризма. Объекты размещения и туроператоры могут продавать путевки.

«С сегодняшнего дня все средства размещения курортной сферы могут продавать путевки (с заездом - прим. ред.) с 1 июля для граждан Российской Федерации», - сообщил глава республики. При этом он напомнил о необходимости соблюдать все меры безопасности и рекомендации Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

По информации Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, в соответствии с Указом, который был опубликован 9 июня, с 1 июля будет разрешена деятельность отелей, пансионатов, санаториев, домов и баз отдыха, гостиниц, кемпингов, а также гостевых домов.

С 15 июня в Крыму будет отменен режим самоизоляции для всех категорий граждан, а также отменена обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым. Однако обсервация сохранится для граждан, въезжающих в Крым из-за рубежа, в том числе с территории Украины.

В аэропорту Симферополя, на Крымском мосту и на железнодорожных станциях у приезжих продолжат измерять температуру и проверять на наличие внешних признаков ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Напомним, что с 15 июня отели и санатории Крыма смогут принимать местных жителей. Однако представители туррынка считают, что местные жители не обеспечат крымским отелям высокий уровень загрузки. В отличие от Краснодарского края, крымчане составляют минимальную долю от общего количества постояльцев санаториев и отелей полуострова. Не исключено, что на таких условиях многие отели не будут торопиться открываться.

Эту информацию подтвердили в компаниях «Ателика» и «Дивный мир». Крымские объекты этих сетей планируют открыться 1 июля.

«Крымчане к нам едут мало. Кроме того, мы бы и не успели открыться к 15 июня. Нужно подготовить объекты, персонал, закупить продукты», - сообщил руководитель упомянутых отельных сетей Алексей Высоканов.

Продажи по Крыму у многих компанией и отельеров уже открыты. После новости об открытии турсезона с 1 июля, отмечают в компаниях, туры в Крым начнут покупать.

«Но нужно понимать, что турпоток не образуется в одночасье, сразу, как скажут, что можно ехать. Туристам нужно согласовать отпуск, принять решение о поездке, решить личные дела. Думаю, о приемлемой загрузке (от 70%) в отелях Крыма можно говорить не ранее 15 июля, если сезон стартует 1 июля», - отмечает Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин».

Первыми туристам в Крыму станут те, кто уже давно купил тур на полуостров.

«На данный момент открытия Крыма ждут те тысячи туристов, чьи туры были перенесены с апреля-мая и начала июня и те, кто приобрёл туры на лето по акциям раннего бронирования. Прогнозируем, что после появления информации об открытии курортов для жителей других регионов спрос начнет расти. Он уже вырос на фоне позитивных новостей - с понедельника по вечер вторника заявок на отдых в Крыму уже больше, чем за весь май», - сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

По данным туроператоров, отельеры Крыма сейчас заняли выжидательную позицию. О ценообразовании пока никто не говорит, т.к. уровень спроса еще предстоит оценить.

Некоторые объекты не исключают вероятность роста цены в пик сезона. В некоторых отелях применяется динамическое ценообразование. Но пока туроператоры прогнозируют цены на уровне прошлого года.