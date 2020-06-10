Стильный, но простой светильник на дачу своими руками

Алексей Вольцев

Когда мы купили дачу, то, конечно, понимали, что впереди нескончаемый ремонт. Сразу скажу, что не хотелось делать все так, как в квартире. Хотелось чего-то более простого, земного, но при этом приятного. Решено было, что торопиться не будем, а будем медленно, но верно воплощать в жизнь даже самые необычные идеи. Кухня была отдана в полное мое распоряжение, я могла фантазировать и предлагать мужу уже готовые идеи. Идей было множество, одна за одной они отметались. Хотелось простоты, практичности и немного деревенского стиля.

Сегодня я вам расскажу, какой простой, но в то же время очень подходящий именно для кухни деревенского домика светильник, я придумала. Кстати, приятным бонусом стала не только простота его изготовления, но и очень маленькая стоимость.

Я, как истинная хозяйка, имела в запасе множество пластиковых салатников. Они покупались по разным причинам: на природу, цвет понравился, форма интересная, у меня такого еще нет. Вот из них я решила сделать люстру-светильник.





На его изготовление мы потратили всего пару часов, да и то потому, что пришлось ездить за проводом — не оказалось дома ничего подходящего. Смотрится ничуть не хуже, чем из магазина, светит отлично. А самое главное, как только мне надоест цвет, или я решу сменить интерьер кухни, достаточно просто поменять салатники. Можно только форму, а можно и цвет.

Отличный вариант для дачи. А если кухня большая, и света хочется намного больше, то можно соединить на красивую дощечку два или три таких светильника, причем на разной высоте. Получится очень стильная, яркая люстра, которую не купишь ни в одном магазине.