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Стильный, но простой светильник на дачу своими руками

Стильный, но простой светильник на дачу своими руками

Когда мы купили дачу, то, конечно, понимали, что впереди нескончаемый ремонт. Сразу скажу, что не хотелось делать все так, как в квартире. Хотелось чего-то более простого, земного, но при этом приятного. Решено было, что торопиться не будем, а будем медленно, но верно воплощать в жизнь даже самые необычные идеи. Кухня была отдана в полное мое распоряжение, я могла фантазировать и предлагать мужу уже готовые идеи. Идей было множество, одна за одной они отметались. Хотелось простоты, практичности и немного деревенского стиля.

Сегодня я вам расскажу, какой простой, но в то же время очень подходящий именно для кухни деревенского домика светильник, я придумала. Кстати, приятным бонусом стала не только простота его изготовления, но и очень маленькая стоимость.

Я, как истинная хозяйка, имела в запасе множество пластиковых салатников. Они покупались по разным причинам: на природу, цвет понравился, форма интересная, у меня такого еще нет. Вот из них я решила сделать люстру-светильник.


На его изготовление мы потратили всего пару часов, да и то потому, что пришлось ездить за проводом — не оказалось дома ничего подходящего. Смотрится ничуть не хуже, чем из магазина, светит отлично. А самое главное, как только мне надоест цвет, или я решу сменить интерьер кухни, достаточно просто поменять салатники. Можно только форму, а можно и цвет.

Отличный вариант для дачи. А если кухня большая, и света хочется намного больше, то можно соединить на красивую дощечку два или три таких светильника, причем на разной высоте. Получится очень стильная, яркая люстра, которую не купишь ни в одном магазине.

# Интересное
По материалам: planktons

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