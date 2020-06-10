Тарифы ЖКХ могут заморозить на уровне 2019 года

Вадим Карасев

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев сообщил о том, что ведомство вышло с инициативой к правительству РФ не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ. Министр сообщил, что в обращении министерства содержится предложение отказаться от традиционного повышения тарифов на 4% (а в некоторых регионах и больше) с 1 июля.

Решение связано с пандемией коронавируса, из-за которой доходы большей части населения страны снизились, платить за услуги ЖКХ стало сложнее. Чтобы не увеличивать нагрузку на население, возможно, плату за услуги ЖКХ поднимать не будут, пишет "Коммерсант".

Сейчас коммунальной сфере угрожает серьезное недофинансирование. На управляющие компании легла дополнительная нагрузка: дезинфекция жилых домов, дополнительные уборки, прочие траты, пояснил Владимир Якушев. Но даже в таких условиях эксперты Минстроя сочли целесообразным заморозить тарифы на уровне 2019 года.

Сейчас рассматривается возможность включить ЖКХ в список отраслей, которые сильно пострадали вовремя пандемии и имеют право рассчитывать на дотации государства.