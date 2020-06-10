Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов

Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов

Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов
На фоне низких рейтингов президент США Дональд Трамп подумывает о том, чтобы отобрать контроль над избирательной кампанией у своего зятя Джареда Кушнера. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники в Белом доме.

"Трамп злится из-за плохих цифр в опросах. Он собирается убрать Кушнера, цифры не становятся лучше", – сказал один из источников.

Издание отмечает, что еще задолго до того, как предвыборная кампания по переизбранию начала давать трещины, Трамп часто срывался на Кушнере. В частности, чиновники в Белом доме вспоминают, что Трамп выходил из себя, когда Кушнера слишком сильно хвалила пресса.
"Про Джареда постоянно пишут. Мы должны отправить его обратно в Нью-Йорк", – передал слова Трампа один из республиканцев, который услышал его комментарий.

В Белом доме не отреагировали на запрос издания подтвердить информацию. Джаред Кушнер также отказался что-либо комментировать.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

МЭА: «Газпром» и Алжир потеряли больше всех в Европе из-за коронавируса
МЭА: «Газпром» и Алжир потеряли больше всех в Европе из-за
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса
В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»
Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический аппарат к Марсу
Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический аппарат
Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу
Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу
Археологи составили карту античного города без раскопок
Археологи составили карту античного города без раскопок
Лукашенко заявил о давлении на белорусов во время сбора подписей
Лукашенко заявил о давлении на белорусов во время сбора подписей
Солнечное затмение 21 июня: можно ли обнулить негативную энергетику 2020 года?
Солнечное затмение 21 июня: можно ли обнулить негативную энергетику
Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США
Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США
Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов
Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов

Топ на сегодня

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube
Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube

Еще по теме

Дональд Трамп хочет отстранить Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера от работы в Белом доме
Нашел виноватого: Трамп обвинил зятя в плохих политических советах
Трамп пожаловался на зятя за плохие политические советы
Иванка Трамп нежно поздравила своего мужа Джареда Кушнера с восьмой годовщиной свадьбы