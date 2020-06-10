Трамп хочет отстранить своего зятя от президентской кампании из-за низких рейтингов

Анастасия Иванова

На фоне низких рейтингов президент США Дональд Трамп подумывает о том, чтобы отобрать контроль над избирательной кампанией у своего зятя Джареда Кушнера. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на источники в Белом доме."Трамп злится из-за плохих цифр в опросах. Он собирается убрать Кушнера, цифры не становятся лучше", – сказал один из источников.Издание отмечает, что еще задолго до того, как предвыборная кампания по переизбранию начала давать трещины, Трамп часто срывался на Кушнере. В частности, чиновники в Белом доме вспоминают, что Трамп выходил из себя, когда Кушнера слишком сильно хвалила пресса."Про Джареда постоянно пишут. Мы должны отправить его обратно в Нью-Йорк", – передал слова Трампа один из республиканцев, который услышал его комментарий.В Белом доме не отреагировали на запрос издания подтвердить информацию. Джаред Кушнер также отказался что-либо комментировать.