Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации.

Среди предложений, обсуждаемых властями страны, — база данных, отслеживающая сотрудников полиции, за которыми было замечено неправомерное поведение, и изменение тактики работы полиции. Ожидается, что нововведения представят в четверг, 11 июня.

9 июня департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ, согласно которым полицейским запрещено применять удушающие захваты.

7 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована.