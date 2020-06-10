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Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов

Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестовДональд ТрампФото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Дональд Трамп начал готовить реформу полиции после массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации.

Среди предложений, обсуждаемых властями страны, — база данных, отслеживающая сотрудников полиции, за которыми было замечено неправомерное поведение, и изменение тактики работы полиции. Ожидается, что нововведения представят в четверг, 11 июня.

9 июня департамент полиции Вашингтона заявил о проведении ряда реформ, согласно которым полицейским запрещено применять удушающие захваты.

7 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио пообещал, что американская полиция будет реформирована.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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