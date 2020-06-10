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Трамп запоздало выразил Мирзиёеву соболезнования в связи с наводнением

Трамп запоздало выразил Мирзиёеву соболезнования в связи с наводнением

Президент США Дональд Трамп запоздало выразил соболезнования своему узбекистанскому коллеге Шавкату Мирзиёеву в связи с обрушением плотины и наводнением, случившимися в начале мая. Послание американского лидера опубликовала пресс-служба президента Узбекистана.

«Я хочу выразить свои соболезнования Вам и пострадавшим от частичного обрушения плотины Сардобинского водохранилища 1 мая 2020 года. Особенно сокрушительно видеть кадры затопленных домов, перемещенных лиц, а также разрушенных дорог и фермерских хозяйств», — подчеркнул глава Белого дома.

Он также сообщил, что дал указания своей администрации оперативно рассмотреть запрос Ташкента об оказании помощи в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА Newstes , дамбу на Сардобинском водохранилище прорвало 1 мая, это вызвало сильнейшее наводнение, из-за которого погибли как минимум шесть человек, 90 тыс. были эвакуированы. Наводнение дошло и до территории соседнего Казахстана, где были эвакуированы 30 тыс. человек. По делу о прорыве плотины были арестованы два человека.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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