Учёный объяснил, как прививка от гриппа помогает защититься от COVID-19

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Вакцинация от гриппа поднимает уровень Т-клеточного иммунитета, который не допускает заражения, и это в том числе может защитить организм от COVID-19, сказал в интервью «Парламентской газете» академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.

Ранее в Минздраве России сообщили, что вакцинацию от гриппа могут начать в августе.

Колесников рассказал, что вакцинация от гриппа и пневмококка — это меры не только защиты от коронавируса, но и меры защиты от коинфекции, потому что если к коронавирусу «присоединяется другая инфекция, то тяжесть течения заболевания резко возрастает».

«Важно проводить вакцинацию, потому что не дай Бог ещё упустим другие инфекции, такие как корь, коклюш, дифтерия, — сказал он. — А это может произойти, потому что на период пандемии фактически прекратилась вакцинация детей».

По оценке ученого, сейчас в России примерно 35-40 процентов населения имеют иммунитет к коронавирусу.