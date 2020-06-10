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Устроили танцы на могилах: подростки отличились дикой выходкой на кладбище в Ровенской области (видео)

Устроили танцы на могилах: подростки отличились дикой выходкой на кладбище в Ровенской области (видео)

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В соцсети появилось видео, на котором показано, как в Ровенской области подростки веселятся на кладбище. Ранее в Николаеве 15-летние вандалки сушили одежду на Вечном огне.

Снятое в Ровенской области видео, которое размещено в Instagram.

[media=//www.instagram.com/p/CBOKKLzg128/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Оно вызвало бурную реакцию пользователей и собрало многочисленные комментарии. Причем среди них есть не только осуждающие.

«Поверьте, есть и хуже. Да — это немного дико, но физического вреда они никому не причинили. Есть видео, где топят котят и убивают людей, это трэш, а малые вырастут и поймут, что сделали глупость», — написал один из пользователей.

Но большинство комментаторов отнеслись к «героям» видео резко негативно.

Ранее сообщалось, что под Харьковом дети разгромили 13 могил.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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