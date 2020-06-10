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В Колумбии изъяли пять тонн кокаина

В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Национальная полиция Колумбии сообщила об изъятии в порту Буэнавентура 4928 килограммов кокаина, который был предназначен для отправки в Турцию.

"В порту Буэнавентура изъят особо важный груз - 4298 килограммов хлоргидрата кокаина были смешаны с гранулированным каучуком, который направлялся в Турцию", - сообщил директор антинаркотической службы национальной полиции Хорхе Ремирес в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Министр обороны Колумби Карлос Холмс Трухильо поздравил коллег с успехом, подчеркнув, что стоимость партии на рынке составила бы около 265 миллионов долларов.


Перу и Боливия. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панамы, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.
# В мире
По материалам: ria.ru

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