В Крыму задержали граждан России, готовивших "теракт в Симферополе"

Влада Некрасова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В аннексированном Крыму, на админгранице с которым оккупанты незаконно задержали украинского военнослужащего, ФСБ отрапортовала о предотвращении терракта.

Так, росСМИ сообщают, что задержаны пятеро граждан Российской Федерации, якобы готовившие взрыв на одном из рынков Симферополя.

В ФСБ по этому поводу заявляют, что задержанные пропагандировали в интернете «идеологию терроризма и экстремизма», также что они «связаны с радикалами, воюющими на Донбассе». Сообщается об изъятии у них самодельной взрывчатки, стрелкового и холодного оружия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представители российских спецслужб пытались выяснить у украинского десантника Евгения Добринского, захваченного на админгранице с Крымом, подробности о его службе.

Также сообщалось, что оккупационный суд Севастополя приговорил к 10 годам лишения свободы крымчанина, которого ФСБ задержала якобы за шпионаж на украинскую разведку.