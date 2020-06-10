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В Кузбассе открыли детский сад естественно-научного профиля

В Кузбассе открыли детский сад естественно-научного профиля

В Кузбассе открыли новый детский сад на 80 мест. Строительство велось в рамках нацпроекта «Демография», на эти цели было выделено 145 млн рублей.

Детский сад в поселке Калачёво Прокопьевского муниципального округа имеет естественно-научный профиль: в дошкольном учреждении есть детские лаборатории «Изучаем природу», «Вода и воздух», «Мобильный планетарий», спортивный и музыкальный залы, методический, логопедический и медицинский кабинеты. На уличных игровых площадках оборудованы детская метеорологическая и космическая станции для наблюдения за погодой и природными явлениями. Также в детском саду есть движущаяся модель Солнечной системы, программируемые модели «Робомышь», «Робопчела», «Про-кубики», которые позволяют в процессе игры формировать у дошкольников первые навыки программирования.

Сад рассчитан на четыре группы: две для детей от 1 до 3 лет, еще две для детей от 3 до 7 лет.

Всего в 2020 году в Кузбассе построят 15 новых дошкольных учреждений, 14 из них в рамках нацпроекта «Демография», сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

# Общество
По материалам: edu.ru

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