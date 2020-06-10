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В Кузбассе стартовал фестиваль граффити, приуроченный ко Дню России

В Кузбассе стартовал фестиваль граффити, приуроченный ко Дню России
Фото: https://sibdepo.ru/

В Кемерове и Новокузнецке стартовал фестиваль граффити, приуроченный ко Дню России. Работы, выполненные художниками-граффитистами, украсят пять объектов города.

В 12:00 в Кемерове на проспекте Октябрьском 71 приступил к делу профессиональный преподаватель живописи и свободный художник Михаил Смирнов. В качестве иллюстрации он выбрал Доктора Айболита. "Супергерой - это не тот, кто летает. Это тот, кто помогает людям. Сегодня врачи - наши супергерои", - объяснил он "Сибдепо".

На проспекте Химиков, 34 появился "Сад памяти", посвященный Дню Победы. Рисунки создали профессиональные живописцы и педагоги Детской художественной школы города Кемерово, Школ искусств №19 и №46. Над проектом работали 12 человек.

В Новокузнецке участники творческого фестиваля в стиле Street Art изобразят на фасадах зданий медиков и ученых-вирусологов, которые борются с распространением коронавирусной инфекции нового типа.







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По материалам: uposters.ru

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