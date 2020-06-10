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В Минобороны заявили о второй группе добровольцев среди гражданских для испытания вакцины от COVID-19

В Минобороны заявили о второй группе добровольцев среди гражданских для испытания вакцины от COVID-19

В Министерстве обороны России сообщили о второй группе добровольцев, отобранных для проведения испытаний новой вакцины от COVID-19. В состав новой группы добровольцев вошли гражданские лица.

Ранее Министерство обороны России сообщало о 50 добровольцах, отобранных среди военнослужащих. Которые готовы к проведению испытания вакцины от COVID-19.


Кроме того, в ведомстве уточнили, что специалисты приступят к проведению испытаний только после того как все добровольцы пройдут медицинское обследование и получат заключение о соответствии состояния здоровья для проведения испытаний. Как сообщает ТАСС.

Напоминаем, что начальник 48-го Центрального НИИ Минобороны РФ Сергей Борисевич сообщил об успешном доклиническом испытании вакцины от COVID-19 на обезьянах и хомяках. Отличные результаты позволяют провести клинические испытания на людях. И для этого в Минобороны РФ отобраны две группы добровольцев: военнослужащие и гражданские лица.

Читайте также: Новую вакцину испытают на добровольцах военнослужащихВ Минобороны заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на обезьянах и хомякахИммунолог высказался об эффективности новой вакцины
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По материалам: u-f.ru

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