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В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»

В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»

В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Участниками конкурса стали учащиеся и педагоги из 42 регионов Российской Федерации. Всего поступило около 2 тысяч заявок.

«Поделиться советом можно было в разных форматах – эссе, презентация или видеоролик. Интересен и приятен тот факт, что участие в конкурсе для многих уже стало ежегодной традицией», – отметил член жюри конкурса, начальник управления Московского центра качества образования Евгений Носков.

Московский центр качества образования проводит конкурс лучших советов по подготовке к Единому государственному экзамену «ЕГЭ на 100» уже пятый год подряд. С прошлого года конкурс стал всероссийским.

Цель конкурса  – узнать и раскрыть секреты, которые помогают школьникам комфортно пройти итоговую аттестацию и получить высший балл на экзамене.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. В 2022 году в число обязательных предметов для выпускников также планируется ввести иностранный язык.

# Общество
По материалам: edu.ru

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