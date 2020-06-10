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В России число умерших от Covid-19 за сутки выросло на 26,3% - 216 человек

В России число умерших от Covid-19 за сутки выросло на 26,3% - 216 человек

В России за последние сутки выявлено 8 404 зараженных новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Как сообщили сегодня, 10 июня, в оперативном штабе по борьбе с Covid-19, это самый низкий показатель за две недели.

Суточный рост инфицированных снизился до 1,7%, днем ранее он составлял 1,8%. 2 924 человек из числа новых зараженных (34,8%) не имеют клинических проявлений болезни. Общее число зараженных в стране выросло до 493 657 человек в 85 регионах.

По данным штаба, число погибших за сутки от коронавируса в РФ резко выросло на 26,3%, зафиксировано 216 летальных случаев. За весь период в стране от Covid-19 скончались 6 358 человек. Общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 10 386 человек, общее число выздоровевших достигло 252 783. Число выздоровевших составило 51% от общего количества заразившихся в РФ.


# Россия
По материалам: eadaily.com

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