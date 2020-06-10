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В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемииФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В обновленной версии документа, среди прочего, исчезла инициатива о запрете увольнять работников или отправлять их в простой по инициативе работодателя. Также в Минтруде отказались от нового порядка вывода сотрудников в смены и изменений их обязанностей без согласия.

Поводом для изменения проекта стало то, что в последние дни значительная часть ограничительных мер была снята и отдельные положения утратили актуальность.

Первоначально о планах запретить увольнения сообщалось 29 мая. Тогда Минтруд предложил оставить право на увольнение только за сотрудниками или по соглашению сторон. Одновременно ведомство предлагало наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев.

В конце марта президент России Владимир Путин объявил о наступлении в стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы и рабочих мест. Официально запрет на увольнения по причинам, связанным с коронавирусом, не закреплен в законах или нормативно-правовых актах. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил, что президентский указ о режиме нерабочих дней включает в себя запрет на увольнение сотрудников.

На сайте Минтруда разъясняется, что сейчас нельзя увольнять сотрудников лишь в тех организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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