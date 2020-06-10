Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса

В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса

В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса
Российские фармацевтические компании уже выпускают 17 препаратов, которые используются в лечении COVID-19, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Наши фармпроизводители выпускают 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса", - сказал Мантуров.

По его словам, в частности за последний месяц было зарегистрировано и запущено в производство три препарата: олокизумаб и левилимаб для тяжелой формы пневмонии, а также препарат с торговым наименованием "Авифавир" для терапии новой коронавирусной инфекции. "Такие препараты выпускают всего лишь пять стран? и теперь к их числу присоединилась наша страна", - отметил глава Минпромторга.


Роспотребнадзора начали клинические исследования", - добавил Мантуров.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

МЭА: «Газпром» и Алжир потеряли больше всех в Европе из-за коронавируса
МЭА: «Газпром» и Алжир потеряли больше всех в Европе из-за
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы с Пореченковым
В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса
В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
Доходы бюджета Камчатки возросли почти на 1,3 млрд рублей
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»
В Москве подведены итоги всероссийского конкурса советов «ЕГЭ на 100»
Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический аппарат к Марсу
Объединенные Арабские Эмираты готовятся запустить космический аппарат
Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу
Цифровая одежда и аватары: началась трансляция модного онлайн-шоу
Археологи составили карту античного города без раскопок
Археологи составили карту античного города без раскопок
Лукашенко заявил о давлении на белорусов во время сбора подписей
Лукашенко заявил о давлении на белорусов во время сбора подписей
Солнечное затмение 21 июня: можно ли обнулить негативную энергетику 2020 года?
Солнечное затмение 21 июня: можно ли обнулить негативную энергетику
Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США
Сандерс ответил на призывы упразднить полицию в США
Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов
Собянин анонсировал снятие ограничений для кинотеатров и концертов

Топ на сегодня

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube
Ролик «Пососи» побил рекорд Тимати и Гуфа по дизлайкам на YouTube

Еще по теме

Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки
Глава Минпромторга прокомментировал готовность США ввести новые санкции
В Британии начали тестировать два препарата против COVID-19
Мантуров: объемы торговли упали на 10%, а инвестиции в производство — на 8,5%