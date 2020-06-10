В России выпускают 17 препаратов для лечения коронавируса

Влада Некрасова

Российские фармацевтические компании уже выпускают 17 препаратов, которые используются в лечении COVID-19, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе "правительственного часа" в Госдуме.

"Наши фармпроизводители выпускают 17 препаратов, используемых в лечении коронавируса", - сказал Мантуров.

По его словам, в частности за последний месяц было зарегистрировано и запущено в производство три препарата: олокизумаб и левилимаб для тяжелой формы пневмонии, а также препарат с торговым наименованием "Авифавир" для терапии новой коронавирусной инфекции. "Такие препараты выпускают всего лишь пять стран? и теперь к их числу присоединилась наша страна", - отметил глава Минпромторга.

Роспотребнадзора начали клинические исследования", - добавил Мантуров.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.