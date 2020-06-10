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В Селенгинском районе Бурятии откроется центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Селенгинском районе Бурятии откроется центр цифрового образования детей «IT-куб»

В Селенгинском районе Бурятии откроется первый центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщает Министерство образования и науки Республики Бурятия.

В центре смогут обучаться дети от шести лет и старше. Он начнет работу уже 1 сентября 2020 года.

«Данный проект ставит перед собой цель увеличить доступность и разнообразие дополнительного образования в Селенгинском районе посредством инновационных технологий. Образовательный процесс базируется на проектной деятельности: научные исследования, инженерно-технические разработки, проектирование, а также возможность выбрать будущую профессию, связанную с интернет-технологиями. Обучающиеся получат комплексную предпрофессиональную подготовку по данному направлению», – сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеры ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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