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В Сирии под машиной российской военной полиции взорвали бомбу

В Сирии под машиной российской военной полиции взорвали бомбу

В районе города Кобани в сирийском Курдистане на пути следования автомобиля патруля российской военной полиции неизвестные подорвали взрывное устройство. Как сообщили РИА «Новости» в российском Центре по примирению, никто из военных не пострадал.

«При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства», — сообщили в Центре.

«Интерфаксу» военные также сообщили, что никто не пострадал, и «все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования».

РБК отмечает, что по данным телеканала Kurdistan 24, инцидент произошел в селе Мердж Исмаил близ Кобани. По информации журналистов, трое российских военнослужащих получили ранения. Информацию о трех раненых подтверждает Rojava Network: по данным агентства, пострадавших солдат эвакуировали в госпиталь.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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