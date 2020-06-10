Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"
С особым цинизмом
Национальное Управление по регулированию энергетики (URE) сообщило, что в 2021 году "средние платежи за услуги по транспортировке газа" увеличатся на 16,5%.
Кроме того, на 10-13% (в зависимости от вида топлива) подорожает вход газа в польскую газотранспортную сеть. Ставки в точках выхода поднимутся на 0,1%. Из-за этого у "Газпрома" вырастут затраты не только на транспортировку газа по трубопроводу "Ямал — Европа", но и по газопроводам, ведущим в Польшу через Украину и Белоруссию.
"Повышение ставок — результат значительных стратегических инвестиций Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", — объясняет URE.
Понятно, что речь идет о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому Варшава собирается получать газ из Норвегии, чтобы отказаться от российских поставок. А финансировать все это, как выясняется, должен "Газпром" — повышенными платежами за транзит.