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Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"

Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"
Польша объявила о существенном повышении в 2021 году тарифа на транзит российского газа. Дополнительные доходы Варшава намерена потратить на строительство газопровода Baltic Pipe, предназначенного для поставок голубого топлива из Норвегии. Однако польские планы могут рухнуть, если Россия успеет до конца года завершить "Северный поток — 2".

С особым цинизмом

Национальное Управление по регулированию энергетики (URE) сообщило, что в 2021 году "средние платежи за услуги по транспортировке газа" увеличатся на 16,5%.


Кроме того, на 10-13% (в зависимости от вида топлива) подорожает вход газа в польскую газотранспортную сеть. Ставки в точках выхода поднимутся на 0,1%. Из-за этого у "Газпрома" вырастут затраты не только на транспортировку газа по трубопроводу "Ямал — Европа", но и по газопроводам, ведущим в Польшу через Украину и Белоруссию.


"Повышение ставок — результат значительных стратегических инвестиций Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши", — объясняет URE.

Понятно, что речь идет о строительстве газопровода Baltic Pipe, по которому Варшава собирается получать газ из Норвегии, чтобы отказаться от российских поставок. А финансировать все это, как выясняется, должен "Газпром" — повышенными платежами за транзит.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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