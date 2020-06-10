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Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившееся

Вдова погибшего в ДТП с Ефремовым рассказала о первой реакции на случившеесяИрина СтерховаКадр: телепередача «Пусть говорят»

Супруга Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Еремова, рассказала в эфире программы «Пусть говорят» о первой реакции на случившееся. По словам женщины, она включила новости по телевизору и увидела аварию с участием грузовика, на котором был логотип фирмы, где работал ее муж.

Ирина Стерхова поделилась, что в тот вечер ждала супруга с работы, пыталась ему дозвониться, но его телефон был выключен. Когда женщина подошла к телевизору и увидела кадр, ее сердце екнуло. Она начала читать новости в интернете, нашла видео и узнала на нем мужа.

Ирина приехала в больницу, куда отвезли пострадавшего Сергея, ей дали успокоительное и заверили, что сейчас будут проводить операцию. Однако позднее врач сообщила, что его состояние не могут стабилизировать и до операционной не довезут.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также были обнаружены наркотики.

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По материалам: lenta.ru

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