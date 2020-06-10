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Винтовые компрессоры в интернет-магазине «Группа компаний СК»

Сжатый воздух широко используется в механике. Одной из самых современных и эффективных технологий сжатия газа является метод с использованием винтовых компрессоров.

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Конструкция винтового компрессора

Эффективность сжатия воздуха с помощью винтового компрессора обусловлена ​​конструкцией самого устройства. Сам винтовой компрессор состоит из набора взаимосвязанных фильтров и камер при различной степени сжатия на винте.

Степень сжатия винта является наиболее важной единицей во всем устройстве. Именно здесь происходит процесс сжатия газа, а в случае масляных компрессоров газ смешивается с маслом.

Высокая степень сжатия винта получается благодаря работе следующих элементов конструкции:

  • приводной вал;
  • роторы с внутренними или внешними зубьями;
  • крышка подшипника;
  • подшипники;
  • уплотнения вала.

Типы винтовых (электрических) компрессоров

В процессе сжатия газа используются дополнительные вещества, задачей которых является охлаждение, очистка, смазка и защита, как самого устройства, так и сжатого воздуха. В промышленности и строительстве используются два типа винтовых компрессоров, которые различаются по типу используемого вещества.

Первый тип устройства, считающийся более эффективным, – масляный винтовой компрессор. Второе устройство, то есть безмасляный винтовой компрессор (чаще всего использующий воду), из-за более низкой эффективности, применяется в промышленных процессах реже. Но и такое исполнение довольно востребовано, особенно в отраслях, где важна конечная чистота продукта, например, пищевая промышленность и фармацевтика.

Общий принцип работы винтового компрессора не сложен. Два вращающихся винта являются ключевыми элементами устройства. Отдельные этапы сжатия происходят по следующей схеме:

  • наружный воздух засасывается в устройство;
  • проходит очистка воздуха через фильтры;
  • впрыск воздуха в первую ступень сжатия между двумя вращающимися винтами;
  • сжатие воздуха;
  • повтор сжатия воздуха в следующей камере, которая увеличивает давление.
# Строительство

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