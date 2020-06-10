Вирусный ролик помог бездомной женщине вернуться в семью и заработать

Вадим Карасев

Фото: @getthisdance

Героиня вирусного ролика по фамилии Чарльз, спевшая охраннику о том, что из-за ее задержания он потеряет работу, рассказала, как видео изменило ее жизнь. Она сообщила BuzzFeed News, что жила на улице, употребляла наркотики и занималась проституцией, однако благодаря ролику смогла вернуться в семью, а также заработала более 50 тысяч долларов с помощью платформы Gofundme.

По ее словам, на видео охранник задержал ее, так как она находилась на территории ночного клуба после закрытия. Женщина утверждала, что забыла внутри сумочку и хотела забрать ее. Когда мужчина надел на героиню ролика наручники, она несколько раз спросила, за что ее задержали. Не получив ответа, Чарльз сказала, что он потеряет работу, положила эти слова на музыкальный мотив и начала петь и пританцовывать, что и попало на видео.

Ролик получил вирусную популярность в соцсетях, благодаря чему женщину смогли найти ее родственники. «Когда они увидели это видео, изменившее мою жизнь, они снарядили целый поисковый отряд», — призналась Чарльз.

Героиня ролика и ее семья воссоединились на прошлой неделе. Сестра женщины создала ей Instagram-аккаунт, запустила сайт по продаже футболок с фразами из вирусного видео и начала собирать деньги на помощь Чарльз на платформе Gofundme (за несколько дней пользователи сети прислали им более 50 тысяч долларов).

В мае сообщалось, что житель Китая смог найти пропавшего девять лет отца благодаря видео в TikTok. Мужчина узнал его по шраму на лбу, а также по прическе, отсутствию зубов и тому, что герой видео был, как и его отец, левшой.