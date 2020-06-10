Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд

Алексей Вольцев

Шансов заразиться коронавирусом на открытом воздухе меньше, но важно соблюдать социальную дистанцию, потому что в случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID-19 повышаются, рассказал РИА Новости главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

"Самое главное - соблюдение социальной дистанции... Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются", - сказал Ломакин, отвечая на вопрос как защитить себя от вируса на открытом воздухе, учитывая открытие летних веранд кафе.