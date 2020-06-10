Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд

Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд

Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
Шансов заразиться коронавирусом на открытом воздухе меньше, но важно соблюдать социальную дистанцию, потому что в случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID-19 повышаются, рассказал РИА Новости главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин.

"Самое главное - соблюдение социальной дистанции... Шансов заразиться на открытом воздухе меньше, однако в случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются", - сказал Ломакин, отвечая на вопрос как защитить себя от вируса на открытом воздухе, учитывая открытие летних веранд кафе.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS
"Единая Россия" поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах
"Единая Россия" поддержит девять кандидатов в губернаторы на выборах
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Соловьев назвал Ефремова «либерастной сволотой» после смертельного ДТП
Заговоры против курения, игромании и других зависимостей
Заговоры против курения, игромании и других зависимостей
Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции
Эксперты рассказали об использовании просроченных карт на самоизоляции
МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов
МВФ одобрил Украине кредит на пять миллиардов долларов
Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей пересмотрели
Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина
Шаги к свободе: Москва и Нью-Йорк одновременно выходят из карантина
Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цены на российский газ

Топ на сегодня

Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла ограничения
Новая Зеландия объявила себя свободной от коронавируса и сняла
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
Врачам, борющимся с коронавирусом, выплатили все надбавки за апрель
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год
Госдума 22 июля заслушает отчет правительства о работе за 2019 год

Еще по теме

Капитан ХК "Динамо" (Минск) Денисов давно мечтал сыграть на открытом воздухе
Денисов: Минску по силам побить рекорд в случае проведения игры на открытом воздухе
Врач пояснил, имеют ли перенесшие корь и ветрянку иммунитет к COVID-19
В Москве готовятся к открытию летних веранд