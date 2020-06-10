"Все-таки увидим". Известно, когда откроется граница РФ с Белоруссией

Влада Некрасова

Российско-белорусская граница будет открыта, когда пандемия коронавируса пойдет на убыль и появится возможность для снятия существующих из-за нее ограничений, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дипломат на онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям отметил, что желания сохранять текущую ситуацию с закрытием границ нет ни у России, ни у Белоруссии.

"Граница между Белоруссией и Россией должна быть открыта, будь то авиационная или иная. И я думаю, так и будет, как только всеобщая пандемия пойдет на реальную убыль, и соответствующие органы с нашей стороны, со стороны Белоруссии придут к однозначным выводам, что пора снимать все существующие ограничения. Я думаю, что в ближайшее время мы все-таки увидим опять границу в прежнем, свободном, открытом режиме", – приводит РИА Новости слова Руденко.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами на фоне пандемии коронавируса.

сообщило, что Лукашенко объявил о "сдержанной реакции" Белоруссии на отмену учений НАТО.