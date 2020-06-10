ВТБ снижает до 15% размер первого взноса по льготной ипотеке под 6,5%

Лидия Мартынова

ВТБ с 10 июня снижает минимальный размер первоначального взноса до 15% в рамках льготной ипотеки со ставкой 6,5% на жилье в новостройках, сообщила пресс-служба банка.

Минфин России 30 мая внес в правительство проект постановления о снижении минимального размера первоначального взноса с нынешних 20% до 15% в рамках ипотечных программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

"ВТБ первым из банков принял решение, не дожидаясь выхода постановления правительства РФ, снизить требование к минимальному первому взносу в рамках "Ипотеки с господдержкой 2020" до 15%. Это позволит увеличить число потенциальных участников программы и ускорить для них процесс подготовки к сделкам. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня", - приводит пресс-служба заявление заместителя президента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.