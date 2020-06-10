Выход на работу 1 июля оплатят в повышенном размере

Вадим Карасев

Выход на работу в день всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ оплатят в повышенном размере. Остальные граждане получат обычную заработную плату за день. Об этом заявила председатель социального комитета Совета Федерации Инна Святенко, сообщает РИА Новости.

По мнению Святенко, граждане не должны потерять в деньгах за июль. Работающим же в этот день положена повышенная оплата труда.

Представитель Совета Федерации напомнила, что заработная плата россиянам в выходные нерабочие и праздничные дни выплачивается согласно Трудовому кодексу РФ. А все нюансы регламентированы тем, какая система установлена на предприятии.

Общероссийское голосование по поправкам, вносимым в Конституцию России, должно было изначально состояться 22 апреля. Но в связи с принятыми ограничительными мерами, вызванными пандемией коронавируса, решение этого вопроса было отложено. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 1 июля.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в главный документ страны Павел Крашенинников пояснил, что выделенный выходной день на голосование не будет компенсирован дополнительным рабочим в следующем году.

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