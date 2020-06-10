Высокий госдолг и нехватка денег: в МВФ назвали главные риски программы Stand-By для Украины
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
Несмотря на одобрение Советом директоров МВФ новой программы Stand-By для Украины, руководство этого международного финансового института вполне осознает значительные риски, на которые идет.
Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает пресс-служба МВФ.
«Риски для новой программы являются очень большими. Неопределенность того, насколько серьезным и длительным будет глобальный спад, является чрезвычайно большой. Что касается внутреннего контекста, существенной остается неопределенность относительно направления экономической политики», — сказала она.
Георгиева отметила, что государственный долг в Украине остается высоким, а потребности правительства в финансировании — большими.
«Несмотря на то, что фискальная политика в рамках программы будет направлена на преодоление последствий кризиса, ее (фискальную политику, — ред.) нужно будет усиливать в процессе восстановления, чтобы вернуть государственный долг к тенденции снижения», — отметила она.
При этом глава МВф признала, что Нацбанк осуществлял умелое управление денежной политикой в течение очень сложного периода, но подчеркнула необходимость сохранить независимость регулятора.
По словам Георгиевой, финансовая политика Украины в конечном итоге должна обеспечить баланс между сохранением финансовой стабильности и содействии восстановлению.
«Новое соглашение Stand-By создаст сопротивления усилиям властей в преодолении последствий кризиса с одновременным обеспечением макроэкономической стабильности и сохранением сегодняшних достижений. Вместе с поддержкой Всемирного банка и Евросоюза это поможет покрыть большие потребности в финансировании», — подчеркнула она.
Напомним, Украина выполнила главное условие для возобновления сотрудничества с МВФ в мае, когда был принят закон, который сделает невозможным возвращение «Приватбанка» бывшим владельцам. В связи с этим Исполнительный совет МВФ 9 июня официально утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что утверждение программы Stand-By позволяет немедленно выплатить Украине около 2,1 млрд долларов. Первый транш кредита Международного валютного фонда пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета, относительно других траншей вопрос пока не решен.66 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News