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Вывозной рейс со 160 россиянами вылетел из ОАЭ в Казань и Екатеринбург

Вывозной рейс со 160 россиянами вылетел из ОАЭ в Казань и Екатеринбург
Вывозной рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" со 160 пассажирами на борту вылетел из Дубая в Казань и Екатеринбург, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Вывозной рейс U6-3806 доставит сегодня российских граждан из Дубая в Казань и Екатеринбург. Из аэропорта Дубай самолет вылетел в 17.46 (16.46 мск) местного времени со 160 пассажирами на борту, среди которых 99 летят до Казани и 61 пассажир до Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидаемое время прибытия в Казань – 21.20 мск, в уральскую столицу – 0.30 мск 11 июня.


Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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