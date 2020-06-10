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"Забудете через 2 месяца": Панин рассказал о своей безнаказанной пьяной езде и призвал не сажать Ефремова

"Забудете через 2 месяца": Панин рассказал о своей безнаказанной пьяной езде и призвал не сажать Ефремова

Актер Алексей Панин, комментируя смертельное ДТП, которое устроил его коллега Михаил Ефремов, вспомнил о своем опыте пьяного вождения.

В частности, он припомнил аварию, в которую попал на машине актрисы Марины Александровой.

"Я садился за руль пьяный, попадал в безумные аварии... У меня был роман с Мариной Александровой. Она улетела в Рим со своей подружкой, артисткой Ломоносовой. А я пьяный сел за руль ее RAV4 и лоб в лоб влетел в человека почти там же, где Миша врезался. Машина была всмятку", — цитирует Панина МК.

Актер отметил, что до сих пор не компенсировал Александровой стоимость разбитой машины. Он подчеркнул, что избежать наказания смог по чистой случайности.

Наказания никакого не было. Мне повезло, что все мои аварии, которые случались по пьяни, не приводили к тяжелым последствиям. Мне просто повезло.

Ефремова, уверен он, не следует сажать в тюрьму за то, что тот пьяным убил человека за рулем.

Да, иногда известные артисты забывают, что мы такие же, как все остальные. Но я не могу в своей голове представить, что Мише впаяют 30 лет… Вот кому от этого легче станет? Вы через два месяца забудете вообще об этом.

Ранее журналист Евгений Додолев сравнил дело об аварии с участием Ефремова с похожей ситуацией, в которую попал в 2012 году Константин Меладзе.

ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Ее водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест. Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.

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По материалам: uposters.ru

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