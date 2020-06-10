"Забудете через 2 месяца": Панин рассказал о своей безнаказанной пьяной езде и призвал не сажать Ефремова
Актер Алексей Панин, комментируя смертельное ДТП, которое устроил его коллега Михаил Ефремов, вспомнил о своем опыте пьяного вождения.
В частности, он припомнил аварию, в которую попал на машине актрисы Марины Александровой.
"Я садился за руль пьяный, попадал в безумные аварии... У меня был роман с Мариной Александровой. Она улетела в Рим со своей подружкой, артисткой Ломоносовой. А я пьяный сел за руль ее RAV4 и лоб в лоб влетел в человека почти там же, где Миша врезался. Машина была всмятку", — цитирует Панина МК.
Актер отметил, что до сих пор не компенсировал Александровой стоимость разбитой машины. Он подчеркнул, что избежать наказания смог по чистой случайности.
Ефремова, уверен он, не следует сажать в тюрьму за то, что тот пьяным убил человека за рулем.
Ранее журналист Евгений Додолев сравнил дело об аварии с участием Ефремова с похожей ситуацией, в которую попал в 2012 году Константин Меладзе.
ДТП произошло 8 июня в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee Ефремова на большой скорости пересек двойную сплошную и врезался лоб в лоб в фургон Lada. Ее водитель, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Актер, в крови которого экспертиза обнаружила 1,05 промилле алкоголя, практически не пострадал. Дополнительное исследование выявило наличие в организме Ефремова следы наркотиков. Таганский суд Москвы отправил его под домашний арест. Артисту предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит до 12 лет колонии.