Заговоры против курения, игромании и других зависимостей

Вадим Карасев

Вредные привычки и зависимости могут привести к серьезным неприятностям и разрушить жизнь. Редакция сайта dailyhoro.ru делится заговорами, которые помогут победить пороки и сделать жизнь счастливее.

В наше время существует много вредных привычек. Есть и множество способов борьбы с разрушительными зависимостями, однако далеко не все из них оказываются результативными. Многие люди со временем вновь начинают испытывать тягу к губительной привычке. В этом случае эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают обратиться к мудрости предков: сильные заговоры знахарок помогут преодолеть внутреннюю слабость и навсегда избавиться от зависимости.

Чем опасны зависимости

Вредные привычки испокон веков считались страшным грехом, развращающим душу и открывающим путь к дьяволу. Поэтому зависимый человек считался «бесовским». В наш век многие люди страдают зависимостью от табака и алкоголя, а также наркоманией, игроманией и рядом других, новых зависимостей. Человеку, осознавшему глубину бездны, в которую он падает из-за своих наклонностей, нужно направить все силы, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Виды зависимостей и способы избавления от них

Курение. Многие в наше время страдают такой зависимостью. От такой привычки можно и нужно избавляться, ведь зажженная сигарета — проводник для злых сущностей, нечисти и демонов. Цель у них одна — высосать жизненные силы курильщика.

Достаньте из пачки одну сигарету и заговорите ее: «Дым — у лукавого в аду дымит. У раба Божьего (имя) по тому дыму душа не болит. Как Лукавый Бога обманет, так только (имя) курить станет». Сигарету положите обратно в пачку. Как только пачка закончится и заговоренная сигарета будет выкурена, тяга к курению пропадет.

Пьянство и наркомания. Эти недуги искажают сознание и энергетику, ломают самооценку и уничтожают силу воли. Алкоголь и наркотики вымывают из человека все чувства. Человек наполняется темной энергией, которая негативно влияет на все сферы жизни. Но есть спасение. Это проверенный заговор, который читается на воду: «Вода кристальная, вода святая, жизнь всему дающая. Подари новую судьбу рабу Божьему (имя), запрети жизнь свою отравлять. Очисти (имя) от греха и от пристрастий грешных спаси». Заговоренную воду на протяжении 7 дней нужно подливать в еду и напитки.





Номофобия. В современном мире появился новый недуг — зависимость от телефона. Виртуальный мир стал очень доступным: люди перевозбуждают психику соцсетями, обилием информации и картинками, что в свою очередь приводит к отдалению от реальной жизни. Если виртуальная зависимость затрагивает вас лично, 13 раз прочтите данный заговор: «Во имя спасения души, запрещаю себе к интернету стремиться, в его отсутствие браниться и злиться. Пусть зависимость бесовская слабеет, а душа моя добреет».

Зависимость от другого человека. Исследования показывают: у людей, испытывающих сильные чувства, наблюдаются бессонница и потеря аппетита. Эзотерики подтверждают, что зависимость от человека может быть сильнее, чем зависимость от наркотиков. В случае сильной любовной зависимости читается следующий заговор: «Святой водой тоску заливаю, словом святым запрещаю, мысли отпускаю. Более кручины не знать, сердцу не страдать».

Игромания. Зависимость от компьютерных и азартных игр мешает человеку не только ценить деньги, но и развиваться и взаимодействовать с миром. Игроманов тяжелее лечить, чем алкоголиков. Чтобы побороть опасную привычку, опустите нательный крестик в святую воду и прочитайте: «Крест святой в воду опускаю, от себя (имя) пагубную страсть отгоняю. Пусть слова, которые крепче меча, горячее огня, избавят меня от дьявольских пут». Нательный крестик нужно носить, не снимая, 13 дней.

Трудоголизм. Зависимость от работы формируется, когда человек постоянно ищет подтверждение своей значимости. От такого недуга можно просто сгореть на работе и лишиться всего за ее пределами, поэтому с ним нужно бороться. Старинный заговор поможет избавиться от трудовых пут: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Работа без отдыха и продыха отпусти раба Божьего (имя). В темные леса уйди, пропади, меня освободи».