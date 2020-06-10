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Закрытые границы не помешали нескольким сотням россиян побывать за рубежом

Закрытые границы не помешали нескольким сотням россиян побывать за рубежом

Как свидетельствует доступная зарубежная статистика, в апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу. По данным, на которые ссылается РБК, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один.

Тот факт, что в Турции в апреле побывали 922 россиянина, подтверждает турецкое министерство культуры и туризма. Цели поездок не уточняются. В Болгарию, по данным Национального статистического института республики, в апреле 2020 года въехали 635 граждан России. У большинства цель поездки не является ни туристической, ни служебной, ни деловой.

В Сербию в апреле 2020 года приехали 190 россиян, в Индонезию — 129, в Финляндию — 122 россиянина. При этом финская статистика учитывает не тех, кто пересек границу, а тех, кто остановился в местных гостиницах или любых других объектах размещения. Такую же статистику дают Швейцария и Австрия: соответственно 108 и около 100 россиян в апреле 2020 года «отметились» в этих странах.

Напомним, с 27 марта Россия остановила международное авиасообщение: были запрещены все полеты за рубеж, кроме эвакуационных рейсов, которыми граждан вывозили на родину, и отдельных рейсов по поручению правительства. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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