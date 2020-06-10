Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея

Анастасия Иванова

На сайте Зальцбургского фестиваля появилась юбилейная программа из 110 представлений, которую организаторы вынуждены были модифицировать из-за ограничений, связанных с пандемией.

Фестиваль начнет отмечать свое столетие 1 августа текущего года и продолжит в полном объеме летом 2021 года.

Российское общество его друзей выделило основные события праздничной программы: оперу "Электра" Кшиштофа Варликовского, в которой ведущие партии исполнят литовские звезды Аушрине Стундите и Асмик Григорян, и "Так поступают все" Кристофа Лоя (на сцене Эльза Драйсиг, Марианн Кребасса, Леа Дезандр и Богдан Волков из России, для которого это выступление станет дебютным на фестивале).

В драматической части, как и каждый сезон, на Соборной площади исполнят "Имярек" Гуго фон Гофмансталя. Также запланированы две мировые премьеры: "Everywoman" Мило Рау и "Зденек Адамец" по тексту лауреата Нобелевской премии по литературе 2019 года Петера Хандке.

В концертной секции состоятся выступления Чечилии Бартоли, Сони Йончевой, Элины Гаранча, Асмик Григорян, четы Нетребко – Эйвазов, Хуана Диего Флореса, Бенджамина Бернхайма, Юлии Лежневой. Также на сцену выйдут Марта Аргерих, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Патриция Копачинская, Аркадий Володось, Григорий Соколов. В числе приглашенных на фестиваль дирижеров Рикардо Мути, Инго Метцмахер, Кирилл Петренко, Сильвен Камбрелин, Даниэль Баренбойм, Густаво Дудамель, Кент Нагано.

Значительная часть программы, первая версия которой была объявлена еще в ноябре, переносится на следующее лето. Это коснется, в частности, "Дона Жуана" Ромео Кастеллуччи в сопровождении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и "Бориса Годунова" с Ильдаром Абдразаковым.

В условиях пандемии организаторы предполагают рассаживать зрителей особым образом и продавать персонализированные билеты с требованием предъявлять удостоверение личности. Также обязательным станет ношение маски.

Фестиваль должен был начаться в этом году 18 июля, но из-за пандемии COVID-19 его открытие перенесли на 1 августа.