Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея

Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея

Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
На сайте Зальцбургского фестиваля появилась юбилейная программа из 110 представлений, которую организаторы вынуждены были модифицировать из-за ограничений, связанных с пандемией.

Фестиваль начнет отмечать свое столетие 1 августа текущего года и продолжит в полном объеме летом 2021 года.

Российское общество его друзей выделило основные события праздничной программы: оперу "Электра" Кшиштофа Варликовского, в которой ведущие партии исполнят литовские звезды Аушрине Стундите и Асмик Григорян, и "Так поступают все" Кристофа Лоя (на сцене Эльза Драйсиг, Марианн Кребасса, Леа Дезандр и Богдан Волков из России, для которого это выступление станет дебютным на фестивале).


В драматической части, как и каждый сезон, на Соборной площади исполнят "Имярек" Гуго фон Гофмансталя. Также запланированы две мировые премьеры: "Everywoman" Мило Рау и "Зденек Адамец" по тексту лауреата Нобелевской премии по литературе 2019 года Петера Хандке.

В концертной секции состоятся выступления Чечилии Бартоли, Сони Йончевой, Элины Гаранча, Асмик Григорян, четы Нетребко – Эйвазов, Хуана Диего Флореса, Бенджамина Бернхайма, Юлии Лежневой. Также на сцену выйдут Марта Аргерих, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Патриция Копачинская, Аркадий Володось, Григорий Соколов. В числе приглашенных на фестиваль дирижеров Рикардо Мути, Инго Метцмахер, Кирилл Петренко, Сильвен Камбрелин, Даниэль Баренбойм, Густаво Дудамель, Кент Нагано.


Значительная часть программы, первая версия которой была объявлена еще в ноябре, переносится на следующее лето. Это коснется, в частности, "Дона Жуана" Ромео Кастеллуччи в сопровождении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и "Бориса Годунова" с Ильдаром Абдразаковым.

В условиях пандемии организаторы предполагают рассаживать зрителей особым образом и продавать персонализированные билеты с требованием предъявлять удостоверение личности. Также обязательным станет ношение маски.

Фестиваль должен был начаться в этом году 18 июля, но из-за пандемии COVID-19 его открытие перенесли на 1 августа.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного ДТП
Восстановлена хронология походов Ефремова в бар в день смертельного
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Первый канал задолжал «Останкино» больше миллиарда рублей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки тысяч людей
Эксперт ЭИСИ: столичная система здравоохранения и спасла десятки
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе Бонде
Стала известна неожиданная деталь в сюжете нового фильма о Джеймсе
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Число заболевших COVID-19 в Узбекистане увеличилось на 76 человек
Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»
Эксперт: «Отследить, создан был коронавирус или нет, невозможно»
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков
Минздрав Молдавии не собирается втягиваться в битву политиков
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Глава центрального командования США оценил угрозу «Талибана»
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения дочери Ани Лорак
Филипп Киркоров и Сергей Лазарев с детьми отпраздновали день рождения
Что пишут в Телеграме: 10 июня
Что пишут в Телеграме: 10 июня
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»
В сельских школах Марий Эл появятся 15 «Точек роста»

Топ на сегодня

Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев рассказал, как Запад дискредитирует руководство России
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Патрушев: Запад хочет раскачать ситуацию в России перед голосованием
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе
Названа лучшая печень трески
Названа лучшая печень трески
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его решений
Зеленский назвал сепаратистами мэров, которые выступают против его

Еще по теме

Объявлены сразу два лауреата Нобелевской премии по литературе
Фестиваль «Путешествие в Рождество 2017-2018» в Москве: программа мероприятий
Шнуров выступит на фестивале «Таврида — АРТ»
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 в Сочи – программа, дата проведения, как стать участником