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Замглавы МИД: Россия и Белоруссия 19 июня подпишут соглашение о визовом режиме

Замглавы МИД: Россия и Белоруссия 19 июня подпишут соглашение о визовом режиме

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва и Минск 19 июня подпишут соглашение о взаимном признании виз. Об этом сообщает ТАСС.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, подписание состоится в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск.

«Важное направление работы на интеграционном треке — это формирование единого миграционного пространства Союзного государства. Важнейшим шагом здесь станет заключение соглашения о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня», — сказал Руденко.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия сохраняют планы отменить роуминг в сентябре этого года, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Депутат Госдумы Вадим Деньгин заявил «Парламентской газете», что отмена роуминга между сотовыми операторами России и Белоруссии может стать большим плюсом для поездок граждан между двумя странами.

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По материалам: pnp.ru

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