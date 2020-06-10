Запас донорской крови в Ростовской области достиг критических отметок

Вадим Карасев

Доноров крови стало на 20% меньше в Ростовской области. Об этом на онлайн-брифинге рассказал главврач областной станции переливания Сергей Палухин, сообщает ИА REGNUM.

По словам врача, в среднем за день станция принимала около 100 человек, желающих сдать кровь. Теперь их количество сократилось почти на 20%. Однако, как отметил Палухин, постоянные доноры, сдающие кровь три и более раза в год, приходят на станцию регулярно.

Пока, по заявлению врача, дефицита донорской крови и компонентов на станции нет, но уровень запасов опустился до критического минимума. Это касается компонентов с короткими сроками хранения – эритроцитов и тромбоцитов.

Чтобы своевременно информировать доноров о нуждах станции в крови, используют «донорский светофор». В зависимости от потребности каждая группа крови отмечается зеленым, желтым или красным.

Напоминаем, что для пополнения запасов в банке крови областная станция переливания организовала акцию «Суббота донора». График работы учреждения остается прежним, но санитарные меры безопасности и контроля усилены.