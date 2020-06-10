Запугивают? Помпео обвинил Китай в "давлении" на Британию через Huawei

Анастасия Иванова

Коммунистической партии Китая при помощи компании Huawei угрожал Великобритании, применяя тактику запугивания, приводятся слова госсекретаря США Майка Помпео на сайте на сайте госдепартамента США.

По его данным, Пекин угрожал наказать британский банк HSBC и нарушить обязательства по строительству атомных электростанций в Великобритании, если Лондон не разрешит Huawei построить свою сеть 5G.

Дипломат отметил, что Huawei, базирующаяся в Шэньчжэне, является "продолжением системы наблюдения Коммунистической партии Китая".

сообщило, что США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei.